Uraufführung "Der Findling": Klangmächtige Oper über Bruckner

Die Musik schuf Franz Hummel, die von dessen Schülerin und Frau Susan Oswell nach dessen Tod 2022 vollendet wurde. Das Libretto stammt von Hermann Schneider, dem Intendanten des Linzer Landestheaters. Der Text selbst war leider auf Grund der halligen Kirche schwer verständlich und wirkt teils recht abstrakt ohne eigentliche Handlung. „Eigentlich habe ich - was manche jetzt ‚groß‘ nennen – nur fertiggebracht, weil ich von Jugend an Ehrfurcht gehabt habe vor allem Echten und Heiligen“ ist ein Kernsatz.

Der Findling, also ein von Gletschern fortbewegter Gesteinsblock, stellt eine Metapher für Bruckner dar. Hier am Rande einer Flusslandschaft trotzt der Fels der Zeit. Gezeigt wird keine Biograpfie über Bruckner, sondern in verschiedensten Szenen anhand von Naturschilderungen wie einem Fluss mit einem Fährmann, einem Gebirge, einem Turm und einem vogelartigen Zwerg, aber auch unter Einbeziehung ländlicher Überlieferungen und Mystik Gedanken und Lebensstationen des schüchternen Sohnes eines Dorfschullehrers, der sich gesellschaftlich nie richtig integrieren konnte.