Unhörbares im Theater, Fulminantes in Salzburg, Enttäuschendes in Wien

Wenn eine Trompeterin den großen Unterschied zur Banalität ausmacht

119 Veranstaltungen, 78 Weltpremieren, 38 Spielorte – noch bis 30. November will das Festival „Wien Modern“ in seiner 34. Ausgabe wieder für neue Impulse in Sachen zeitgenössischer Musik sorgen. Der Auftakt im Konzerthaus aber mutete – mit einer Ausnahme – doch extrem retro an.

Die Ausnahme? Das ist die erst 23-jährige österreichische Trompeterin Selina Ott, der wohl eine Weltkarriere bevorsteht.