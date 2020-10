Unermüdliche Dokumentaristin: Fotografin Mejchar gestorben

Die österreichische Fotografin Elfriede Mejchar ist am 11. Oktober im 97. Lebensjahr gestorben. Das gab die Wiener Galerie Straihammer-Seidenschwann bekannt. Die Verabschiedung erfolgt am 27. Oktober (13 Uhr) in der Feuerhalle Simmering.

Mejchar wurde am 10. Mai 1924 in Wien geboren und wuchs im Bezirk Melk auf. 1941 kam sie nach Nordenham in Norddeutschland, wo sie eine fotografische Ausbildung absolvierte. 1944 kehrte sie nach Wien zurück, wo sie für das Institut für Denkmalpflege, das spätere Bundesdenkmalamt (BDA), zu arbeiten begann und bis zu ihrer Pensionierung 1984 tätig war.

Für das BDA schuf sie eine umfangreiche und anspruchsvolle Dokumentation zur österreichischen Kunstgeschichte in Form von Kunstschätzen und Kunstdenkmälern vor allem sakraler Provenienz. Anfang der 1980er-Jahre kam in Zusammenarbeit mit dem Architekten Manfred Wehdorn eine beachtliche industriearchäologische Fotodokumentation hinzu.

Ausstellung zum 90er

Im Verlag "Bibliothek der Provinz" erschien 2014 die Biografie "Elfriede Mejchar: Fotografie". Im gleichen Jahr widmete das NÖ Landesmuseum ihrem fotografischen Werk eine große Ausstellung anlässlich ihres 90. Geburtstags. 2017 stellte die BDA-Zentrale in der Wiener Hofburg Werke der langjährigen Mitarbeiterin anlässlich des Tags des Denkmals aus.

Elfriede Mejchar wurde u.a. mit dem Würdigungspreis für künstlerische Fotografie des Bundeskanzleramtes (2002), dem Preis der Stadt Wien für bildende Kunst (2004) und dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien (2016) ausgezeichnet.