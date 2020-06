Umzugspläne des ORF werden konkreter

Wahrscheinlich sind die Würfel längst gefallen. Auch wenn dies noch niemand bestätigen will: Der ORF wird am Betriebsgelände in St.Marx seine neue Zentrale errichten und vom Küniglberg Abschied nehmen. ORF-Chef Wrabetz soll der Arbeitsgruppe im Stiftungsrat am Donnerstag über den Stand der Dinge berichten.

Wien hat ein 20.000 Quadratmeter großes Grundstück im ehemaligen Schlachthof schon vor einem Jahr für den ORF reserviert und mehrmals darauf hingewiesen, wie wichtig die ORF-Übersiedlung dorthin wäre. Mehrere Medienbetriebe haben sich bereits hier etabliert. Die Wiener-Zeitung wird zum Jahresende folgen. Die Stadt hat im "Media-Quarter" sogar schon TV-Studios und eine Medien-Fachhochschule eingerichtet. Natürlich nur für "private Betreiber."