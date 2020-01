Ulrike Lunacek muss sich nicht zersprageln. Gut so. Sehr gut.

Ulrike Lunacek wird also Staatssekretärin für Kunst und Kultur. Gut. Sehr gut.

Natürlich war die Entscheidung für sie nicht ganz fair. Immerhin hat Eva Blimlinger, bis zum Sommer 2019 Akademie-Rektorin, das Koalitionsprogramm gleich in zwei Gruppen ausverhandelt – zu den Themen Justiz, Verwaltung, Transparenz, Medien, Bildung, Wissenschaft, Sport, Digitalisierung – sowie Kunst und Kultur.Und sie hätte sich natürlich nicht erst einarbeiten müssen: Eva Blimlinger hätte von der ersten Sekunde an Vollgas gegeben. Fotomuseum in Zeiten der digitalen Bilderflut, das ohnedies nicht mit der Aura des Originals punkten kann? Brauchen wir nicht! Haus der Geschichte? Entweder gescheit und mutig – oder gar nicht!