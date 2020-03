Ulrich Drechsler kreiert „Wellness für die Seele“

"Ich mach mir die Welt, widde widde wie sie mir gefällt!“ Was Pippi Langstrumpf kann, dachte sich Ulrich Drechsler vor ein paar Jahren, kann ich auch. Dafür gründete er die Plattform „Liminal Zone“, mit der er all das zusammenbringen will, was er in den vergangenen Jahren bei der Beschäftigung mit Genres wie Jazz, Weltmusik, Sufi-Tradition und den tanzbaren Sounds von Café Drechsler lernen konnte.