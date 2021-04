Ulrich Drechsler bringt Berührung zum Klingen

Drechsler ist auch einer der Kuratoren für das „MuTh Lab“. „In dieser Reihe laden wir zusammengefügte oder auch fixe Ensembles aus den unterschiedlichsten Bereichen zu viertägigen Arbeitsphasen ein, bei denen die Musiker gefilmt werden, was dann am Abend als Stream gesendet wird. In Zeiten wie diesen finde ich es extrem wichtig, zu zeigen, wie viel Arbeit hinter dem Musikmachen steckt.“

Am 20. April ist Drechsler dabei selbst an der Reihe. Im Mai wird er in einem Tonstudio sein nächstes Album „Chrome“ aufnehmen, bei dem Neoklassizismus und Filmmusik zusammenfließen und Klarinettist Drechsler mit Streichern und dem Elektroniker Peter Zirbs zusammenspielt. Das „MuTh Lab“ dient den Musikern dafür als Generalprobe.