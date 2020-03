Ulay, Pionier der Körperkunst, mit 76 Jahren verstorben

Die Aktionen, die Ulay ab den 1970er Jahren gemeinsam mit Abramović ausführte, definierten die Performancekunst neu und schufen über die oft extremen Aufführungsbedingungen hinaus bleibende Bilder: So brüllten sich die beiden im Stück „AAA-AAA“ (1976) gegenseitig bis zur Erschöpfung an, in der Performance „The Other: Rest Energy“ (1980) hielt Ulay einen Pfeil auf Abramovićs Herz und spannte den Bogen mit seinem Körpergewicht. 1988 gingen die beiden rund 4.000 Kilometer auf der Chinesischen Mauer einander entgegen, um sich anschließend für immer zu trennen.

2010 kam es bei Abramovićs Performance „The Artist Is Present“ in New York zu einem rührenden Wiedersehen – was aber nichts daran änderte, dass Ulay gegen seine einstige Partnerin wegen der Urheberschaft diverser Werke vor Gericht zog. Die Künstlerin fand nun dennoch Worte der Trauer: „Es ist tröstlich zu wissen, dass seine Kunst und sein Vermächtnis für immer weiterleben werden.“