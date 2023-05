UFO vor dem Belvedere: Die Gegenwart ist im Barockgarten gelandet

Die Bespielung des Barockgartens mit zeitgen√∂ssischer Kunst ist nicht neu - auch Erwin Wurm platzierte schon sein "Fat House" in dem Foto-Spot vor dem Spiegelteich, Ai Weiwei lie√ü darin ein Flo√ü aus Rettungswesten schwimmen. Wenn es im Programm von "Public Matters" einen roten Faden gibt, dann wohl den, dass man Werke w√§hlte oder beauftragte, die konkret auf die urspr√ľnglichen Repr√§sentations- und Machtdemonstrationen des Ortes eingehen.

So sollen die Tierwesen, die auf Goshka Macugas Raumkapsel sitzen und eine Art Demo-Transparent schwingen, auf "die Menagerie (=den Zoo) des Prinzen Eugen sowie auf mythologische Figuren" verweisen und "zugleich Protestierende" sein, hei√üt es in dem Begleittext (ein solcher ist gut sichtbar auf neongr√ľnen Tafeln n√§chst dem Werk platziert). Der Konnex bleibt an dieser Stelle allerdings etwas gewollt, die Botschaft am Transparent ("Ich h√§tte f√ľr immer durch den Weltraum weiterfliegen k√∂nnen, aber ich liebte immer ein Fenster, vor allem ein offenes") etwas gar offen.

Fabelwesen

Besser gelungen erscheint der Dialog bei der enormen Skulptur, die Toni Schmale im unteren Bereich des Gartens platzierte: Das riesige Fahrzeug, gezogen von vier Objekt-Wesen, nimmt auf eine Figurengruppe Bezug, die sich zu Prinz Eugens Zeiten in dem Bassin an exakt der selben Stelle befand. Anders als beim historischen Vorbild weist Schmale den einzelnen Figuren aber keine eindeutigen Rollen zu, es gibt keine dominierenden und untergebenen Elemente, es sind "gefährt*innen" - so der Titel.