"Uffizi Diffusi": Museum schickt Meisterwerke auf Tour

An bis zu 100 Orten, schwerpunktmäßig in der Region Toskana, sollen ausgewählte Werke aus den Sammlungen der Uffizien verteilt werden, berichten mehrere italienische und internationale Medien.

Die jeweiligen Orte sollen mit der Entstehung der Kunstwerke in Verbindung stehen und so die Verbindung der lokalen Bevölkerung zu ihren Kunstschätzen stärken. Darüberhinaus gehe es darum, neue, stabile Jobs in der Region zu schaffen, erklärte Schmidt gegenüber CNN.

Das gegenwärtige System der italienischen Museen sei zu sehr auf Touristen aus Übersee abgestellt, sagt Schmidt in dem Bericht der US-Plattform. Gleichwohl rechnet er in Post-Pandemiezeiten mit einer Rückkehr des Massentourismus. Die "verstreuten Uffizien" sollten demnach den Druck von Florenz nehmen und einem sanfteren Tourismus in der Region Vorschub leisten.