Überspitzt formuliert: Menasse kümmert das Wörtliche nicht

Menasse zitierte den CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für die „ FAZ“, verfasst gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot, im März 2013 mit: „Die Abschaffung der Nation ist die europäische Idee!“ Das sei, so die Autoren, „ein Satz, den weder der heutige Kommissionspräsident noch die gegenwärtige deutsche Kanzlerin wagen würde auszusprechen. Und doch: Dieser Satz ist die Wahrheit.“ Doch dieser Satz ist erfunden. Hallstein sagte es „nie so zugespitzt, man müsste lange Passagen zitieren, um diese Position ableiten zu können“, räumte Menasse auf Anfrage von der „Welt“ ein. Der Schriftsteller habe noch zwei weitere Hallstein-Zitate konstruiert, so auch: „Das Ziel des europäischen Einigungsprozesses ist die Überwindung der Nationalstaaten.“

Der Historiker Heinrich August Winkler stellte gegenüber der „Welt“ klar: „ Hallstein wollte nicht die Nationen auflösen.“ Hallstein habe 1964 zwar der Idee der „nationalstaatlichen Souveränität alten Stils“ und der „heutigen politischen Form der Nationen“ eine Absage erteilt, aber zugleich der Folgerung widersprochen, „dass die bestehende politische Ordnung ausgelöscht, durch einen Supranationalstaat ersetzt wird“. Und Hallstein forderte gar, die „Kraftquellen der europäischen Nationen zu erhalten, ja sie zu noch lebendigerer Wirkung zu bringen“.

Auf mehrfache Nachfrage versichert Menasse nun, Hallstein habe das sagen wollen, was er ihm in den Mund legte: „Die Quelle (Römische Rede) ist korrekt. Der Sinn ist korrekt. Die Wahrheit ist belegbar. Die These ist fruchtbar. Was fehlt, ist das Geringste: das Wortwörtliche.“ Er habe „eine Diskussion provoziert und einen Denkraum des notwendig Möglichen eröffnet, den es vorher nicht gab, einfach dadurch, dass ich eine Autorität zu meinem Kronzeugen erklärt habe, der nichts dagegen gehabt hätte“.

Seine Form des Zitierens sei „nicht zulässig – außer man ist Dichter und eben nicht Wissenschaftler oder Journalist“. Nach den „Regeln von strenger, im Grunde aber unfruchtbarer, weil immer auch ideologisch gefilterter Wissenschaft“ seien die Zitate „nicht ‚existent‘, aber es ist dennoch korrekt, und wird auch durch andere Aussagen von Hallstein inhaltlich gestützt. Was kümmert mich das ‚ Wörtliche‘, wenn es mir um den Sinn geht.“