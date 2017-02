Überraschend ist nur der Staubsauger

Wenn Anna Gavalda schreibt, vergisst sie alles. Auch, dass es Zeit wäre, ihren Kindern etwas zu kochen.

Deshalb, so sagt sie, habe sie fünf Jahre nichts geschrieben und sich um ihre Kinder gekümmert. Als die Tochter 15 war und der Sohn 18, als beide froh waren, in Ruhe gelassen zu werden, da hat Anna Gavalda wieder angefangen ...

Es hat sich etwas verändert: Von ihren Büchern, beginnend mit "Zusammen ist man weniger allein" (2005), wurden jedes Mal allein in Frankreich gut 700.000 Exemplare verkauft.

Das schafft sie heute nicht mehr, denn auch die Franzosen lesen weniger Bücher.

Es hat sich noch etwas verändert: Die fünf Erzählungen, versammelt unter dem Titel "Ab morgen wird alles anders" sind überraschend – überraschungslos.

Einzige Ausnahme, vielleicht: Ein 27-Jähriger, der seinen Staubsauger – Wuffwuff nennt.

Öder Knuddeluff

Es beginnt mit einer Erzählung über einen Lkw-Fahrer, dessen Hund stirbt. Da kann wenig schiefgehen. Wo wird er ihn begraben?

Dann vergisst die antriebslose Mathilde in einem Café ihre Handtasche, in der sich wegen einer bevorstehenden Zahlung an Handwerker 10.000 Euro befinden.

Und findet einen Mann.

Danach bekommen Pokemon-Spielkarten in der Schule eine Bedeutung, die sie mittlerweile nicht mehr haben. Obwohl es eine Sauerei ist und bleibt, wenn jemand den wertvollen Skaraborn haben will und dafür bloß den öden Knuddeluff zum Tausch anbietet.

Und danach erfahren wir: Du musst schützen, was dich ausmacht: deine Neugier, dein gütiges Wesen. Wenn du dich nicht schützt, wer tut es statt dir? Na eben.

Weil Gavaldas Figuren meist jung sind, ist der Stil jung. Zwar hat er durchaus Melodie, aber eine, die auf wichtig macht. (Das merkt man, wenn sich Klammersatz auf Klammersatz reiht.) (Also so.) (Wichtig halt.)

Passt ja eh zu den beschriebenen Typen.

Nervt trotzdem.

Und dann die Form! So lyrische Blasen. Zitat (inklusive Satzbild):

"Alles flog mir um die Ohren.

Alles.

Alles.

Alles."

Anna Gavalda: „Ab morgen wird alles anders“

Übersetzt von Ina Kronenberger. 304 Seiten. 20,60 Euro.

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern