Übergriffs-Vorwurf gegen #MeToo-Vorkämpferin Asia Argento

Die italienische Schauspielerin und Regisseurin Asia Argento, eine der prominentesten Stimmen der #MeToo-Bewegung und eine der ersten, die Harvey Weinstein öffentlich der Vergewaltigung bezichtigte, hat selber einem jungen Mann 380.000 Dollar gezahlt, nachdem sie ein sexuelles Verhältnis mit dem damals 17-Jährigen gehabt haben soll. Das berichtet die New York Times.

Jimmy Bennett, Schauspieler und Musiker, warf Argento demnach vor, dass es 2013 in einem Hotelzimmer in Kalifornien zu Übergriffen gekommen sei. Das Schutzalter in dem US-Bundesstaat liegt bei 18 Jahren.