In der gegenwärtigen Welt multipler Krisen habe die Phrase "Foreigners Everywhere" eine zweifache Bedeutung, schreibt Pedrosa in einem Konzeptpapier, das primär die zentrale Internationale Ausstellung der Biennale anleiten soll, aber auch als Vorlage für einzelne Länderbeiträge des globaeln Kunst-Events dienen kann. "Wo immer du hingehst, wo immer du bist - du wirst immer Ausländer treffen. Und zweitens, wo auch immer du bist, du bist in deinem tiefsten Inneren immer selbst auch ein Ausländer."

In seiner Ausstellung will Pedrosa demnach die Kunstproduktion in den Mittelpunkt rücken, die mit dem Begriff des Fremden in Beziehung stehen: Jene von Angehörigen der Queeren Community (die bekanntlich ein weites Spektrum an Geschlechterdefinitionen umfasst), So genannte "Outsider Artists", die außerhalb des etablierten Kunstbetriebs arbeiten, und Indigene, die oft "als Ausländer im eigenen Land" behandelt würden. Auch Gemeinschaften der Diaspora, also die kreative Arbeit von Menschen, die außerhalb ihrer Herkunftsländer in alle Welt verteilt sind, isdt ein Fokus der Schau.

Wioe bereits Cecilia Alemani, die die Biennale 2022 kuratierte, will Pedrosa auch einen musealen, rückwärts blickenden Aspekt in seine Schau einbringen. Ein "Nucleo storico" (historischer Kern) soll innerhalb der Schau speziell auf die italienische Diaspora und ihren Beitrag zur Kunstgeschichte schauen.