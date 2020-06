Über Patriotismus lässt sich streiten

Patriotismus ist, das zeigen viele aktuelle Diskussionen von den Hymnen-Töchtern bis zu den selbst ernannten Rettern des Abendlandes, besonders schwierig zu dosieren. Das galt nicht nur zu Zeiten des Kalten Krieges (siehe oben). Sondern das erleben hoch aktuell Hollywood und die russische Filmbranche, und zwar in aller Schärfe. Zwei Filme haben heftig geführte Patriotismusdebatten ausgelöst – interessanterweise von gegenteiligem Startpunkt aus.

Russland diskutiert darüber, ob der russische Oscar-Beitrag " Leviathan" zu wenig patriotisch ist.

Und in den USA wird gestritten, ob Clint Eastwoods "American Sniper" nicht doch zu patriotisch ist.

Es geht, in den USA, um Helden-Bilder vom Krieg und, in Russland, um wenig heldenhafte Bilder vom korrupten Alltag. Regisseur Andrej Swjaginzew ziehe mit " Leviathan" sein Land in den Dreck, werfen ihm seine Kritiker vor. Swjaginzew erzählt die tragische Geschichte einer Familie, die in einem Konflikt mit einem korrupten Bürgermeister alles verliert.