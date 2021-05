Twenty One Pilots: Lustige Erinnerung statt düstere Fantasiewelt

„Ich traue es mich gar nicht zuzugeben, aber für uns war das Timing des Lockdowns gar nicht so schlecht!“

Schnell fügt Twenty-One-Pilots-Drummer Josh Dun im KURIER-Interview hinzu, dass er damit auf keinen Fall schmälen will, wie schrecklich die Pandemie war. Aber seine Band hatte für diese Zeit ohnehin geplant, ein neues Album aufzunehmen. „Das im Lockdown zu machen, gab uns etwas, in das wir uns vertiefen konnten, wodurch wir in einer Zeit, die für so Viele so trostlos war, etwas hatten, was uns begeistern konnte.“