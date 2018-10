Twenty One Pilots: Fantasiewelt für die Ängste

Aber, das gibt er gerne zu, er muss sich auch heute immer noch täglich neu gegen die Übermacht dieser „Unsicherheiten“ stemmen. „Ich habe herausgefunden, dass es Gebiete in meinem Verstand gibt, die komplett von diesen Unsicherheiten regiert werden. Wenn ich mich davon fernhalte, bin ich freier, aber es macht mir auch ein bisschen Angst. Und so leicht entkommt man dem ohnehin nicht. Deshalb war es mir wichtig, dass auch die Story in , Trench’ eine zyklische Dimension hat: Blurryface jagt mir in Trench nach, um mich zurück nach Dema zu bringen. Und so ist das auch mit den Unsicherheiten: Man denkt, wow, jetzt habe ich es überwunden, ich weiß, wie ich es handhaben kann. Und plötzlich ist alles mit derselben Macht wieder zurück, und man muss von vorne beginnen. Das fühlt sich an, als hätte man seine Zeit total verschwendet – was aber nicht stimmt. Wenn man akzeptiert, dass es Zeiten geben wird, wo man wieder von vorne beginnen muss, ist das sehr hilfreich dabei, mit solchen Problemen umzugehen.“