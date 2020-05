Tukur: "In die Fresse gekriegt"

Es war ein Grenzgang. Ein gewagtes Unterfangen. Es gab Unkenrufe, Jubelmeldungen, harsche Kritik. Und vier deutsche Filmpreise. 2009 lief " John Rabe - Der gute Deutsche von Nanking" in den Kinos. Nun übersiedelt der Film mit Ulrich Tukur, Steve Buscemi und Daniel Brühl ins TV.



Er behandelt die Massaker der japanischen Armee an der chinesischen Zivilbevölkerung im Jahr 1937. 300.000 Menschen wurden ermordet. In China ist seit der Normalisierung der Beziehungen zu Japan eine Debatte darüber nicht gern gesehen; Japan nannte das Massaker 2005 in Schulbüchern noch "Zwischenfall". Und der Held, der mehr als 200.000 Leben rettete? War Deutscher. Siemens-Chef in Nanking. Und NSDAP-Mitglied.



Eine Schlüsselszene im Film ist, wie John Rabe Schutzsuchende im Hof der Siemensfabrik unter einer riesigen Hakenkreuzfahne birgt, weil er wusste, die Japaner werden das Symbol ihrer Verbündeten nicht bombardieren. Eine historische Wahrheit, wegen der die Wellen hochgingen.



"Als wir das drehten, dachte ich: Junge, Junge, das wird ganz bestimmt wehtun", so Rabe-Darsteller Tukur im KURIER-Gespräch. Natürlich sei's eine Provokation gewesen, natürlich hätte man dafür "ordentlich eins in die Fresse gekriegt". Aber, so Tukur: "Gerade diese Szene zeigt, wie überraschend widerläufig Geschichte ist, wenn ein Symbol für Unmenschlichkeit in Deutschland in China Menschen rettet."