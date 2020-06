Türstopper-Vase für 1,3 Millionen Dollar

Eine zuvor als Türstopper verwendete chinesische Vase hat bei einer Auktion in New York mehr als 1,3 Millionen Dollar (etwa eine Million Euro) eingebracht. Die blau-weiße Vase aus der Ming-Dynastie sei seit Jahrzehnten im Besitz einer Familie auf Long Island bei New York gewesen, teilte das Auktionshaus Sotheby`s am Donnerstag (Ortszeit) mit. Weil die Besitzer nicht wussten, dass die Vase wertvoll ist, stellte die Familie sie auf einen hölzernen Sockel und benutzte sie als Türstopper.