Türkiser ORF-Stiftungsrat prophezeit Wrabetz "intensiven Sommer"

Der Generaldirektor hat in dieser Frage mehrmals versichert, nie mit der Politik über die vier Jobs gesprochen zu haben. Man könnte sagen: Musste er auch nicht, denn er hat die Deals mit Ihnen und Ihrem Gegenüber Norbert Steger gemacht. Wieviel Gesprächsbedarf hatten Sie drei?

Der hat sich vor allem auf die Frage bezogen, das, was seit mittlerweile – je nach Lesart – zwei, drei oder fünf Jahren angekündigt war, nun in die Umsetzung zu bringen. Tatsächlich ist es auch so, dass der Aufsichtsrat dafür Sorge tragen muss, dass Strukturmaßnahmen, die angekündigt sind, auch umgesetzt werden. So auch die Channelmanager.

Haben Sie dem Generaldirektor gesagt, wen Sie sich für welchen Job wünschen?

Nein.

Strategisch steckt der ORF in einer herausfordernden Ausgangslage: Fiktionale Inhalte werden von internationalen Streamingdiensten auf einem viel höheren Niveau hergestellt, als es der ORF je könnte. Auf der anderen Seite wird die Glaubwürdigkeit seiner journalistischen Arbeit von verschiedenen Seiten untergraben.

Wir sind in einer sehr kompetitiven Situation, das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist genau die Kunst von gutem Management, hier im Rahmen der Möglichkeiten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Dazu werden die neuen Strukturen einen Beitrag leisten können.

Stichwort „gutes Management“. Erfüllt Alexander Wrabetz dieses Kriterium?

Er ist jetzt in seiner dritten Periode. Und ich erwarte mir, dass das seine beste wird.