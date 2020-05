Trump-Mitarbeiter vergleicht Kampagne mit "Todesstern" - Fans rebellieren

Wer einen Vergleich mit " Star Wars" zieht, sollte " Star Wars" kennen. Diese Einserregel des Internets hat ein Kampagnenmanager von Donald Trump laut einem Bericht von Deadline missachtet, und die Fans sind bereit gestanden, ihm das mitzuteilen. "In den vergangenen drei Jahren haben wir eine kolossale Kampagne gestaltet ( Todesstern). In ein paar Tagen feuern wir das erste Mal", schrieb Brad Parscale, offenbar ohne zu wissen, dass der Todesstern in " Star Wars" von den (guten) Rebellen vernichtet wird.