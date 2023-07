"Tron"-Reihe wird mit Jared Leto fortgesetzt

Regisseur Joachim R├Şnning ("Pirates of the Caribbean - Salazars Rache", "Maleficent 2") verlinkte den Artikel auf Instagram. Der Norweger wolle im August im kanadischen Vancouver mit den Dreharbeiten beginnen, hie├č es. In dem bahnbrechenden Originalfilm "Tron" von 1982 spielten Jeff Bridges und Bruce Boxleitner lange vor dem digitalen Zeitalter Programmierer in einer Cyber-Welt. In der Fortsetzung "Tron: Legacy" wirkte das Duo 2010 zusammen mit Garrett Hedlund und Olivia Wilde unter der Regie von Joseph Kosinski mit.

Leto, der schon l├Ąnger als Hauptdarsteller f├╝r den geplanten dritten Teil feststeht, will auch als Produzent mitwirken. Er wurde f├╝r seine Nebenrolle in dem Aids-Drama "Dallas Buyers Club" 2014 mit dem Oscar ausgezeichnet. Zuletzt spielte er in Filmen wie "Zack Snyder's Justice League", "House of Gucci" oder "Morbius" mit.