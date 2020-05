Trojanow: Sauerstoff für die Demokratie

Der KURIER erreichte ihn in den bulgarischen Rhodopen. Während des Interviews heulten Wölfe auf der Flucht vor Waldbränden.



KURIER: So zornig haben Sie noch nie geschrieben.

Ilija Trojanow: Stimmt. Aber es ist auch die Verzweiflung vieler der Menschen in Zenos Position, insofern also durchaus

lebensnah.



" Zenos Position" - das betrifft nicht nur Gletscherforscher .

Es geht um unsere Haltung zur Natur. Die herrschende räuberische Zerstörung kann nicht Grundlage für die Zukunft sein. Das spüren und wissen viele, andererseits sind wir fast alle von der Natur mehr oder weniger entfremdet. Dieser Zwiespalt ist das Thema.



Man kennt sich nicht mehr aus. "profil" zitiert den Klimaforscher Wolfgang Schöner: "Die Ausmaße der Eisschmelze bewegen sich im Rahmen der vergangenen 10.000 Jahre." Na dann ...

Das Gletscherschmelzen ist in meinem Roman ein Symbol, eine Metapher. Dass weltweit die Eisflächen rapide abnehmen, vor allem in der Arktis, aber auch in Regionen, die besiedelt sind, wie etwa im Himalaja, stellt kein Wissenschaftler infrage. Wie sehr man davon betroffen ist, bleibt dem subjektiven Empfinden überlassen. Allerdings ist Zweckoptimismus einer unserer toten Winkel.



Sie plädieren für mehr Widerstand der Naturschützer. Darf's denn ein bissl Gewalt sein?

Macht ohne Widerstand wird zu Allmacht, mit anderen Worten: Widerstand ist der Sauerstoff einer wirklichen Demokratie. Widerstand als Einspruch, als Verweigerung und als Infragestellung der institutionalisierten Gewalt, denn wir leben in einer gewalttätigen Welt. Die Frage ist ja stets, welche Gewalt gilt als legitim (etwa der Einmarsch in Afghanistan

oder das Morden der US-amerikanischen Drohnen in Pakistan), und welche gilt als verwerflich, etwa ziviler Ungehorsam.



Die haben Pinguine verheizt! Ist gar nicht lange her. Die Walfänger heizten mit Pinguinen ihre Öfen. Man darf bei dem Gedanken auszucken; und diesen unangenehmen, wahrhaftigen Trojanow lesen; und dann ... auf die Katastrophen warten?