Trentemøller gastiert in der Arena Wien

Der dänische Musiker und Produzent Anders Trentemøller gastiert kommenden Dienstag (10. Oktober) mit seiner Live-Band in der Arena Wien. Das ist dann nicht nur etwas für Fans von satten Beats, weitläufigen Synthesizer-Forschungen, sondern auch etwas für Freunde von düsteren, unterkühlten, in Moll gehaltenen und mit viel Hall gereichten Gitarrenmelodien, die gerne in die Feedbackschleife geschickt werden.