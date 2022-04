Trenklers Tratsch: Wenn man es mit der Wahrheit nicht genau nimmt

Die Behauptung hält der Überprüfung aber nicht stand: Die Verknüpfung von „Griaß eich die Madln!“ mit Heinz Conrads erfolgte erst durch die Ausstellung und die Rezensionen. Mit ihnen wird eine faktische Basis für eine historische Ungenauigkeit geschaffen. Oder anders ausgedrückt: Eine Institution, die sich der Aufklärung verpflichtet fühlt, bläst, wiewohl im Katalog u. a. Stefan Engl die richtige Begrüßung zitiert, eine falsche Behauptung in die digitale Welt – und legitimiert diese mit den von ihr selbst ausgelösten Resonanzen.

Das erinnert an die Strategien eines Donald Trump. Das erinnert auch an die Absurditäten, die von Corona-Leugnern ersonnen wurden, damit andere Corona-Leugner sie für bare Münze nehmen. Gut, der Schaden, den die Bibliothek anrichtet, mag nicht groß sein. Es hätte ihr aber ein Anliegen sein können, sich für die „Fake News“ zu entschuldigen. So kommt es, dass auch das „Fest zur Ausstellung“, zu dem Bürgermeister Michael Ludwig am 22. April ins Rathaus einlädt, unter einem falschen Titel steht.