Travnicek: Krebs, Tod und rote "Chucks"

Der erste Gedanke ist: Mutter und Tochter haben sehr viel miteinander geredet. Selbst bei geschilderten Kleinigkeiten wie einem völlig harmlosen Zusammenstoß mit einem feschen Radfahrer ums Jahr 1922 ist unvorstellbar, dass es sich um eine Erfindung Erika Pluhars handelt.

Bestimmt hat ihr Anna Pluhar – geboren 1909, gestorben 1999 – auch davon erzählt.

Dass die Tochter nun derart viel weitergeben kann, ist erwärmend und traurig, weil in anderen Familien die Gelegenheiten dazu verpasst wurden.

Für den konkreten Fall "Im Schatten der Zeit" war es vielleicht etwas hinderlich. Denn das 19. Buch der ehemaligen Burgschauspielerin hängt so stark an den Fakten, dass es sich nur langsam entwickelt.

Alles wirkt wie in Stein gemeißelt –, auch wenn ein bloßes Hinhauchen an manchen Stellen einen stärkeren Eindruck hinterlassen hätte.

Schade wäre es jedenfalls gewesen, hätte sie die Lebensgeschichte ihrer Mutter Anna, beginnend in deren Kindertagen in Wien-Währing, nicht irgendwie festgehalten. Eine Künstlerin wäre Anna geworden. Wie ihr Vater, ein bekannter Glasmaler. Mit Erfolg besuchte sie die Kunstgewerbeschule. Aber dann ist das Leben an ihr vorbeimarschiert. Dann war sie nicht egoistisch genug.

Denn der Mann, den sie bald heiratete und von dem sie drei Kinder bekam, war ein illegaler Nazi; und ging nach Brasilien, weil es einen Job gab; und holte Anna nach. Dort war sie unglücklich genug, aber als der Krieg begann, drängte es ihn "heim ins Reich"; und sie war dabei, ganz im Schatten zwar, aber dabei.

Danach durfte sie alles auslöffeln, weil der Mann, mit Berufsverbot bestraft, zu nichts mehr zu gebrauchen war.

Das ist es, was Erika Pluhar mit ihrer Dokumentation (die leider keine Fotos zeigt) sagen will: Dass es nahezu unmöglich war, im Krieg Widerstand zu leisten, wenn’s ums Überleben der Familie ging. Und dass es doch heute so einfach wäre, aufzubegehren.

Peter Pisa

KURIER-Wertung: **** von *****