„Toy Story 5“: Wo das Cowgirl wie Oma klingt

von Gabriele Flossmann Die klassischen Spielzeughelden – allen voran Woody und Buzz Lightyear – müssen sich in „Toy Story 5“ mit moderner Technologie und digitalen Geräten auseinandersetzen, die ihnen mehr und mehr Konkurrenz machen. Als die inzwischen acht Jahre alte Bonnie zu schüchtern ist, um mit den Zwillingsbuben von nebenan zu spielen, besorgen ihr die Eltern ein froschförmiges Tablet namens Lily. Damit, so hoffen sie, kann ihr Töchterchen mittels Freundschaftsanfragen doch noch an menschliche Spielkameraden herankommen.

Aufruhr im Kinderzimmer Das neue Gerät sorgt für Aufruhr in der klassischen Spielzeug-Mann-und-Frauschaft. Vor allem Jessie, die burschikose Cowgirl-Puppe, wirft sich recht forsch in den Kampf gegen den digitalen Vormarsch im Kinderzimmer. Sie will alles daransetzen, um Bonnie zu zeigen, worauf es beim Spielen wirklich ankommt. Ihr Feldzug gegen KI und Co. macht etwa zwei Drittel des Films aus. Das restliche Drittel der Handlung dürfen die „Toy-Story“-Pioniere Woody und Buzz unter sich ausmachen. Die Handlung greift die frühere freundschaftliche Rivalität der beiden Macho-Spielzeuge auf und thematisiert ihre seelischen(?) Nöte: So ist Buzz zu nervös, um Jessie einen Heiratsantrag zu machen, und Woody, der vom Jahrmarkt zurückgekehrt ist, kämpft gegen Altersprobleme. Wie fühlt es sich an, wenn ein Spielzeug alt wird? Dazu gibt es ein paar Gags, die sich über Woodys Gewichtszunahme und seine glänzende Glatze lustig machen.