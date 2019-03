Filmkritik zu "Weil du nur einmal lebst": Auf Tour mit den Hosen

Die Stille am Frühstückstisch der Toten Hosen im Hotel in Berlin ist verstörend. Am Vortag musste das Quintett den Auftritt in der Waldbühne absagen, weil Sänger Campino einen Hörsturz hatte. Er ist auf einem Ohr taub, und allen ist klar: Wenn das so bleibt, ist das das Ende der Band.