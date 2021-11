Tori Amos: „Die Erde wird überleben. Für die Menschheit ist es zu spät“

In dieser Zeit und den Monaten danach schrieb Amos ihr eben erschienenes Album „Ocean To Ocean“, das musikalisch und von der emotionalen Tiefe her an ihre Erfolgsalben der 90er-Jahre anschließt. Ein Highlight ist das der Mutter gewidmete „Metal Water Wood“, ein anderes „29 Years“, in dem die einst von einem Fan vergewaltigte 58-Jährige darüber nachdenkt, wie dieses Trauma sie noch immer beeinflusst: „Oft reagiert man wegen derartiger Wunden – egal wie alt sie sind – recht angriffig. Eigentlich will man das nicht, aber man kann es auch nicht mehr zurücknehmen.“

Viel mehr Raum nimmt auf „Ocean To Ocean“ aber das Thema Natur ein. Einer der Auslöser dafür war Amos’ Tochter Tash, die mit ihren 21 Jahren eine Aktivistin in Bezug auf den Klimawandel und die Umweltzerstörung ist. „Sie hat mich dazu verdonnert, ein paar Dokumentationen darüber anzusehen“, erzählt Amos. „Und obwohl ich dachte, dass ich darüber einiges weiß, war das echt schockierend. Ich hatte keine Ahnung von dem Ausmaß der Korruption, die hinter diesen Problemen steckt.“

Mit ein Grund für das Tief, das Amos zu Beginn des Jahres durchmachte, war ihre schwindende Hoffnung, dass die Menschheit in Bezug auf den Umweltschutz rasch genug umdenkt: „Ich glaube nicht, dass es für die Natur zu spät ist“, sagt sie. „Die Erde wird überleben, für die Menschheit ist es zu spät. Die Natur erholt sich schnell, wenn die Menschen aufhören, sie zu ruinieren. Aber dafür müssten wir sehr schnell handeln. Und ich sehe nicht, dass das passiert.“