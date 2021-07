Topverdiener: Musik-Opas cashen ab

Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes läutet den Reigen der Jahresrückblicke ein. Die kürzlich veröffentlichte Liste weist die bestverdienenden Musiker im vergangenen Jahr aus. Altstars wie Roger Waters, und Elton John führen dieses Ranking an. Und Dr. Dre, der unangefochtene Topverdiener des (fast) vergangenen Jahres, ist auch schon ein alter Hase im Musikgeschäft. Es zeigt sich also einmal mehr: Mit Musik lässt sich richtig viel Geld verdienen. In Zeiten von illegalen Downloads gilt das jedoch für eine immer kleiner werdende Minderheit von Musikern.

Diese Top 15 können sich über mangelnde Einkünfte aber wahrlich nicht beschweren.