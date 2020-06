Sogar der Papst ist sein Fürsprecher

Seit Jahrzehnten begeistert Toni Servillo das europäische Publikum als Theater- und Filmdarsteller, ja sogar als Opernregisseur. Und als Hauptdarsteller des Oscar-gekrönten Films "La Grande Bellezza" reüssierte er jüngst auch in Hollywood. Seither spielt Servillo wieder in ausverkauften Häusern mit seiner hinreißenden Theater-Compagnie – zurzeit im Londoner Barbican Theatre. Für seine Doppelrolle in der Polit-Satire " Viva la Libertá" ("Es lebe die Freiheit") wurde Servillo als "Bester Hauptdarsteller" mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. " Viva la Libertá" ist ab 4. April auch in österreichischen Kinos zu sehen.

KURIER: In der Polit-Satire " Viva la Libertá" spielen Sie den oppositionellen Parteichef Enrico in einer tiefen Existenz- und Politkrise und auch seinen angeblich irren Bruder, den Professor Ernani ...

Toni Servillo: Ja, die Handlung des Films enthält den uralten dramaturgischen Mechanismus der untereinander austauschbaren Zwillinge – denken wir nur an Kleist, Goldoni oder Shakespeare. Wobei der intellektuelle Professor Ernani, der für seinen Bruder als Politiker einspringt, in der Tat nicht irre ist. Er leidet an einer bipolaren Störung, dem Wechsel zwischen Depression und Euphorie.

Betrachten Sie diesen Film als Spiegel der aktuellen gesellschaftlichen Lage, einer Politik ohne Inhalte?

Ich weiß nicht, ob es nur der Mangel an Inhalten ist. Gewiss greift der Film viele Elemente aus dem allgemeinen Unbehagen der Menschen gegenüber der politischen Lage und den Politikern auf. Der Professor ist als Einspringer für seinen Bruder unter anderem ja deshalb so erfolgreich, weil er sich einer ganz konkreten Sprache bedient und vor allem ein lebensnahes Image der Politik vermittelt. Denn eines der Probleme in der Realität rührt daher, dass sich Politiker ohne konkrete Angaben so präsentieren, als hätten Sie für alles eine Lösung bereit.

Dennoch wirkt der Film auch amüsant, nicht bedrückend.

Das rührt daher, dass er quasi wie ein Märchen erzählt wird, keine bedrückenden Botschaften enthält und dabei – wie alle leichtfüßigen intelligenten Werke – vielerlei Möglichkeiten der Interpretation offenlässt. Der Film war daher in Italien beim Publikum gleich sehr erfolgreich. Abgesehen davon, dass Papst Francesco seinem Interviewer Eugenio Scalfari, dem Gründer der großen Tageszeitung La Repubblica, empfohlen hat, " Viva la Libertà" anzusehen.

Originaltrailer (deutsche Fassung noch nicht verfügbar)