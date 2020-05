Tommy Lee von Mötley Crüe: Lieber nicht am Rummel enden

"Es war meine Idee, diese Entscheidung so zu besiegeln", erklärt Lee, der Mötley Crüe 1981 mit Nikki Sixx gegegründet hatte. "Denn wir wollten nicht so werden wie so viele Bands, die ewig lange auf Abschiedstour sind. Wir finden, dass es eine Frechheit gegenüber den Fans ist, wenn man sagt, es ist das letzte Mal, und dann ein Jahr später doch noch einmal kommt. Es schafft auch eine ganz andere Atmosphäre, wenn wir in eine Stadt kommen, und alle wissen, das wird das letzte Mal sein, dass man sich sieht – zumindest als Mötley Crüe."

Aber was ist dieser Vertrag wert? Wenn sich alle vier einig sind, doch noch weiterzumachen, gibt es keinen Kläger und somit auch keinen Richter. "Das kann schon sein", sagt Lee. "Aber ehrlich gesagt, ich bezweifle das. Ab Anfang 2016 werden wir alle unsere eigenen Wege gehen. Ich haben zwei Musikprojekte, über die ich aber noch nichts Genaues sagen kann. Ich will andere Acts produzieren und mein Traum ist, Filmmusik zu schreiben. Und die anderen haben auch alle schon Pläne für danach."

Die Entscheidung, aufzuhören, schwebte für die Band, die über 34 Karriere-Jahre viele Besetzungswechsel durchgemacht hat, schon länger im Raum: "Wir haben schon vor sechs oder sieben Jahren angefangen, immer wieder darüber zu sprechen: Wie können wir das würdevoll beenden? Denn wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollen. Und wir wollen nicht am Rummel enden, wie so viele andere Bands, mit denen wir groß geworden sind. Wir wollen in Erinnerung bleiben, wie wir jetzt sind: Wir können immer noch in großen Hallen spielen. Und wir sind alle immer noch in guter Form."