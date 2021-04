Nach dem Tod seiner Frau gibt sich Tom Jones nachdenklich

Das Produkt dieses Versprechens ist „Surrounded By Time“, das 42. Album des am 7. Juni 1940 in Wales als Thomas John Woodward geborenen Sängers. Jones eröffnet es deshalb mit „I Won’t Crumble With You If You Fall“, einem Song der Freedom-Singers-Gründerin Bernice Johnson Reagon, den er zu einer bewegenden Erinnerung an Linda umgestaltet hat.