Tom Jones im Wiener Konzerthaus: In Würde gealtert

Natürlich hat das Alter Spuren hinterlassen. Jones bewegt sich heutzutage auf der Bühne weit weniger. Im Konzerthaus steht er die meiste Zeit in der Mitte der Bühne, setzt sich hin und wieder auf eine Barhocker, was er humorvoll kommentiert. Was aber immer noch fast ungebrochen perfekt wie zu Beginn seiner Karriere funktioniert ist diese röhrende Powerstimme mit dem unverwechselbaren Timbre.

Ja, es gelingen ihm zu Beginn des Konzertes einige wenige Töne schlechter, als früher. Aber das gibt sich mit Fortdauer der Show, so als würde Jones’ Vokalorgan später als geplant genug aufgewärmt sein. Und bei seinen Welthits „Green Green Grass Of Home“, „Delilah“ und „Sex Bomb“ merkt man ihm und der Stimme das Alte kaum an.