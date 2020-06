Tom Jones bringt die Damen zum Schnurren

Im Burgenland wollten sich schon vor der Show Dutzende Frauen mit dem walisischen Popstar fotografieren lassen. Um 21.35 Uhr beginnt die Jukebox zu dröhnen, bis die Koteletten brennen. Als Amuse-Gueule gibt’s "Hit Or Miss", ein Schmankerl aus "Spirit in the Room" (Universal), dem 40. Studioalbum in Jones’ fast 50-jähriger Karriere, und "Mama Told Me Not to Come".

Jones witzelt über die Gelsen, die von seinen weißen Haaren angelockt werden. Unter dem Sternenhimmel weht ein Hauch von Testosteron von der Seebühne herüber. Die schwere Anpacker-Stimme macht auch aus banalsten Liedchen eine erotisierende Sensation: "I’ve been in love so many times ..." Dann zur Muschikatze erstmals kollektives Schunkeln: "What’s New Pussycat", eigentlich eine dämliche Hommage an alle Girlies, denen Puderdose, Lippenstift und Hüftschwung den Verstand ersetzen.