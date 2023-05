Tom Hanks zweifelte an "Forrest Gump": "Wird das irgendjemanden berühren?"

Tom Hanks hatte starke Zweifel daran, ob der Film "Forrest Gump" eine gute Idee ist. Er habe zu Regisseur Robert Zemeckis gesagt: "Ich habe eine Frage an dich. Wird irgendjemand von diesem Film berührt werden?", sagte er laut Deadline bei einer Veranstaltung in New York am Dienstag. "Ein Typ, der mit diesen komischen Schuhen und verrückten Anzug und einem Koffer voller Bücher über ,„Coco, den neugierigen Affen' und all das. Machen wir hier irgendwas, das irgendjemand verstehen kann?"

Zemeckis habe darauf gewantwortet, dass "Forrest Gump" ein "Mineinfeld" sei: "Vielleicht pflanzen wir hier die Saat unseres eigenen Untergangs": Später bekam Hanks dann den Oscar für seine Darstellung, Zemeckis den Regie-Oscar und der Film wurde als bester Film ausgezeichnet. "Forrest Gump" spielte mehr als eine Milliarde Dollar ein.