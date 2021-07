Der rasante Aufstieg eines Problemschülers

Tom Cruise (53) ist seit Dienstagabend, 18.45 Uhr, in Wien. Gelandet im noblen Privatjet aus London. Und er will sich in Wien keinesfalls verstecken. Nein, er will – Nomen est Omen! – „cruisen“, also sich „unter d’ Leut’“ mischen.

Die Chancen, ein Selfie mit dem "Mission Impossible 5 – Rogue Nation"-Hauptdarsteller zu ergattern, stehen besonders gut, wie die Veranstalter der Weltpremiere am Donnerstag betonen. " Tom freut sich sehr auf seine Fans und er will so viele wie möglich persönlich treffen. Sein Security-Chef hat alle Locations vorab besichtigt. Tom wird nicht nur am roten Teppich vor der Oper Autogramme geben, sondern auch an vielen anderen Locations auftauchen." Was er genau besichtigen wird, soll am Mittwoch bekannt gegeben werden.