"Todestanz-Lebenstanz" in der Josefstadt

Sandra Cervik ist Hauptdarstellerin in der Uraufführung von "Todestanz-Lebenstanz" an der Josefstadt.



KURIER: Sie bewältigen als Alice Textmassen ...

Sandra Cervik: Das geht gut, weil eins ins andere fließt. Ich unterscheide nicht mehr zwischen Strindberg und Roth, für mich ist das ein großes Ganzes. So etwas bekommt man nicht alle Tage zu spielen.



Was beide Autoren über Liebe, Ehe, Krankheit, Sterben erzählen, geht das einem als Darsteller nahe?

Das zieht ziemlich rein, das ist ganz bei uns. Meine Stimmung war schon heller. Mir erzählt dieses Stück viel, mich fasst es eigenartig an. Der Abend ist sehr speziell. Befreit, leicht und locker wird man nicht rausgehen. Ich hoffe, wenn ich ins Publikum schaue, in offene Augen zu sehen und in offene Herzen.



Andererseits spricht Frau Roth von einem "Schuss Komik" in ihren Texten.

Man merkt ihren Humor, etwa wenn Alice sagt: "Mittlerweile fühle ich mich so alt, wie ich bin." Das hat etwas Selbstironisches und Selbstverzweifeltes. Wenn man sich schon besabbert, dann nicht ohne Sarkasmus. Der Blick der Roth ist so liebevoll und, wie ich finde, besonders, weil alles mit ihrer persönlichen Geschichte zu tun hat.