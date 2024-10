Schauspieler Fritz von Friedl 83-jährig gestorben

Der Schauspieler Fritz von Friedl ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in Wien nach langer Krankheit gestorben, teilte Berufskollegin Chris Lohner, die zuletzt 2008 in "Der Käfig" am Wiener Stadttheater Walfischgasse mit ihm auf der Bühne stand und viele Jahre lang mit ihm befreundet war, der APA am Donnerstagabend mit. Von Friedl spielte unter anderem am Burgtheater und am Theater in der Josefstadt und wirkte zudem in zahlreichen Fernsehproduktionen mit.

Geboren am 17. April 1941 in Berlin als Sohn des österreichischen Kameramanns Fritz Friedl, studierte Fritz von Friedl Schauspiel am Max-Reinhart-Seminar in Wien. Bereits im Teenageralter sammelte er erste Erfahrungen als Darsteller. Es folgten Engagements in Deutschland und Österreich. In der Bundeshauptstadt sah man ihn neben der Josefstadt auch am Ensemble Theater und in den 80er-Jahren in George Taboris "Theater Der Kreis" am Wiener Schauspielhaus. Von 1972 bis 1978 war er zudem festes Ensemblemitglied am Burgtheater.

Darüber hinaus stand von Friedl, dessen um zwei Jahre jüngere Schwester Loni von Friedl ebenfalls Schauspielerin ist, für eine Reihe von Fernsehproduktionen vor der Kamera - darunter heimische Erfolgsserien wie "Kaisermühlen Blues", "Schlosshotel Orth" oder "Julia - Eine ungewöhnliche Frau". Er war außerdem für den ORF als Sprecher unter anderem für TV-Dokumentationen tätig. Fritz von Friedl engagierte sich zudem im Verband österreichischer Filmschauspieler.