Cannes-Preisträgerin: Schauspielerin Émilie Dequenne 43-jährig gestorben

Die Schauspielerin Émilie Dequenne, die für ihre Rolle im Film "Rosetta" (1999) die Palme als beste Darstellerin in Cannes gewonnen hat, ist tot. Die Belgierin starb laut internationalen Medienberichten 43-jährig an einer seltenen Form von Krebs.

Nach ihrem Erfolg mit "Rosetta" war sie in zahlreichen anderen Filmen zu sehen, darunter "The Girl on the Train". 2024 war sie wieder in Cannes mit "Survive", ihrem letzten Film.