Hermes Phettberg ist tot: Ein netter Leit, ein Leidender, ein Prediger

Er war jemand, dem man gern dorthin folgte, wo es weh tut, weil er so klug und so nett und so erstaunlich interessant darüber reden konnte. Hermes Phettberg war ein Leidender, ein Prediger, ein Verbalaktivist und eine echte Kunstfigur des Menschseins. Nun ist der Moderator der kultigen "Nette Leit Show" und Falter-Kolumnist, der am 5. Oktober 1952 in Hollabrunn als Josef Fenz geboren worden war, nach KURIER-Infos an den Folgen einer Erkrankung 72-jährig gestorben.

Der Sohn von Weinbauern arbeitete zunächst als Bankangestellter, bevor er nach einer theologischen Fortbildung Pastoralassistent in der Erzdiözese Wien wurde. Mitte der 80er-Jahre war er Mitbegründer des Vereins „Libertine Sadomasochismusinitiative Wien“ und des Projekts „Polymorph Perverse Klinik Wien“. Öffentlich bekannt wurde er mit sadomasochistischen Kunstaktionen (wie seiner „Verfügungspermanenzen“) gemeinsam mit Walter Reichl im Rahmen von „ErotiKreativ“ im WUK.

In der Theatergruppe „Sparverein Die Unz-Ertrennlichen“ rund um Kurt Palm spielte er ab Anfang der 90er-Jahre verschiedene Rollen, ab 1992 schrieb Phettberg seine wöchentliche „Falter“-Kolumne.