"Tod auf der Donau" und andere neue Krimis

Was geht denn da unter auf der Donau – nach 22 Reisetagen, knapp vor dem Delta, am Ende der Welt? „Das amerikanische Kapital geht unter. Und die europäische Zukunft. Und der ganze ehemalige Osten“, lacht Michael Stavarič. Der in Wien lebende gebürtige Tscheche hat „Tod auf der Donau“ aus dem Slowakischen übersetzt.

Man kann den Roman als Parodie auf Joseph Conrads „Herz der Finsternis“ lesen. Donau statt Kongo. Schiff statt Dschungel. Aber Ausbeutung und Verrohung und Bösartigkeit hier wie da.

In „Tod auf der Donau“ kommt halt u. a. hinzu, dass eine amerikanische Touristin fragt: „Was kann man in Mauthausen besichtigen – ist es dort schön?“ Oder eine andere: „Wo lebt dieser Mozart?“ Antwort Reiseleiter: „Er ist vor drei Wochen gestorben.“