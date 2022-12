Tizian-Bild "Venus und Adonis" für rund 13 Millionen Euro versteigert

"Venus und Adonis", ein bekanntes Werk des italienischen Malers Tizian, wechselte am Mittwochabend den Besitzer: Es wurde in London für einen zweistelligen Millionenbetrag versteigert. Der Hammer fiel bei 11,164 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 12,97 Millionen Euro) inklusive Gebühren. Nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's handelt es sich bei dem Werk, das vermutlich in den 1550er-Jahren gemalt wurde, um eine der beiden am besten erhaltenen Varianten des Motivs in Privatbesitz.

"Venus und Adonis" gilt als "Bestseller" des italienischen Künstlers und seiner Werkstatt und wurde mehrfach hergestellt. Ähnliche Werke sind im Madrider Museum Prado oder dem J. Paul Getty Museum in Los Angeles zu sehen.