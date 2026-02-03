Tiroler Filmwirtschaft übt Kritik an Bundes-Filmförderungskürzungen

"Schaden" durch Fördereinsparungen

Bereits jetzt sei "ein Schaden angerichtet", meinte Michael Paul, Autor der von der Wirtschaftskammer bezüglich der Tiroler Filmförderung in Auftrag gegebenen Studie. Denn: "Es gibt bei internationalen Produzenten durch die Einsparungen bei den Filmförderungen das Bild, dass man sich auf das österreichische Fördersystem nicht verlassen kann." Somit sei es denkbar, dass solche Produktionen sich deshalb dafür entscheiden könnten, "nicht mehr nach Tirol zu kommen", erklärte Paul. Jedenfalls würden sich die Kürzungen auch auf die Gesamtzahl der Filmprojekte in Tirol auswirken, was sich ab Mitte bis Ende 2026 klar zeigen werde, macht Paul deutlich.

Wertschöpfung durch Tiroler Filmförderschiene Cine Tirol

Die Kürzungen seien auch deshalb unvernünftig, weil Filmförderungen eben direkte Auswirkungen auf "die Wertschöpfung im Land" haben, führte Paul aus. Das zeige sich auch in der erwähnten Studie, die die Wertschöpfung in den Jahren 2021 bis 2024 aufgrund von 46, von der Cine Tirol geförderten Produktionen errechnete. Die zur "Tirol Werbung" gehörende Cine Tirol hatte in den Jahren 2021 bis 2024 3,2 Millionen Euro in diese Produktionen investiert.