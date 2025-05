Einschnitte beim Kinofilm: Viel Redebedarf, aber kaum Spielraum

Über die Malaise in den Filmfördertopfen wurde hier in den letzten Monaten berichtet. Nun ist das Problem in der höchsten politischen Ebene angekommen – weil die am Dienstag präsentierten Einsparungen der türkis-rot-pinken Regierung vor allem im Bereich Kinofilm drastisch sind. Das Budget für die Förderschiene ÖFI+ schrumpft im kommenden Jahr um zwei Drittel auf 15,5 Millionen Euro (siehe unten).

Besonders sauer stößt den Filmschaffenden auf, dass von den gesamten geplanten Einsparungen des Kulturministeriums von 38,1 Millionen Euro beinahe 60 Prozent (22 Mio. Euro) über die Einschnitte bei ÖFI+ erzielt werden sollen. Weshalb der neue Kulturminister, Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), in einer Aussendung der großen Produzentenverbände als „Totengräber des österreichischen Kinofilms“ bezeichnet wurde. „Die Planungssicherheit ist zerstört, viele Arbeitsplätze werden verloren gehen, Produktionsfirmen, vor allem kleinere, und Zulieferfirmen werden zusperren müssen – und auf den internationalen Filmfestivals verkommt Österreich zur peinlichen Lachnummer.“ Die Entwicklung des vor zwei Jahren von Türkis-Grün hochgezogenen Filmfördermodells schildern AAFP und Film Austria gegenüber dem KURIER so: „Großes Getöse um die österreichische Lösung, nachweislich evaluierter wirtschaftlicher Effekt, und jetzt nach gerade mal zwei Jahren die ultimative Arschbombe.“