Tinder-Date im Lockdown: "Eingesperrt und aufeinander angewiesen"

„Ich leide nicht an Corona“, sagt David in René Freunds neuem Roman. „Ich leide an Corinna.“

David ist ein sehr organisiert und vegan lebender Musiklehrer, der sich über ein Tinder-Date die unbekümmerte Kellnerin Corinna in die Wohnung gewischt hat. Beide merken sofort, dass das nichts wird mit ihnen. Dennoch bleibt Corinna – alkoholbedingt – über Nacht.

Am nächsten Morgen scheint nicht nur die Erinnerung wie weggewischt, auch die allgemeine Realität ist plötzlich eine völlig andere. Corona hat – wie auf so viele andere – massive Auswirkungen. Der Pizzabote, der abends in der Wohnung stand, wurde positiv getestet. Nun müssen Corinna und David laut Quarantänebestimmungen 14 Tage miteinander auskommen.