Tim Fischer: Chansons im Theater Akzent

Zunächst fehlt alles Schrille und Schräge. Fischer gibt den Zocker im Börsenfieber. Und am Ende? Da steht der Tod, und man frage sich vergebens nach dem Sinn des Lebens. Die Themen seiner in Ironie getunkten Miniaturen sind die Atomkraft, Kindesmissbrauch, Frauen, die mit dem Kopftuch verheiratet sind, Angela Merkels Hosenanzüge, die Finanzkrise ...



Da besingt der Selbst­mörder sehnsuchtsvoll seine Pistole. Ein schon 16-Jähriger verliebt sich in eine erst 60-Jährige. Und beim Veräppeln von Berlusconi im Stil eines heiteren Italo-Schlagers ist Tim Fischer wieder ganz der kokett zwinkernde Schelm mit lässigem Hüftschwung. Bittere Wahrheiten sind, nostalgisch vertont, leichter zu ertragen: "Komm nach Guantanamo, dort wirst du deines Lebens froh, denn in Guantanamo, lebst du frei haus, es kräht kein Hahn nach dir, du kommst nicht raus". Das Klavier spielt dazu Mambo. Flott und beschwingt.



Dann fallen so schöne Sätze wie "Ich liebe menschenleere Straßen, in denen noch die Wut des Tages klebt." Und "Wanderer zwischen den Welten, Wanderer zwischen der Zeit" ist ein Loblied auf ein Leben zwischen festgefügten Erwartungen. Bei der Zugabe – "Ich hasse Blumen" – zerfetzt Fischer einen Blumenstrauß. Er kann auf der Bühne "das Schwere leicht, das Hässliche schön, das Unmögliche möglich und das Surreale real werden lassen". Woher er das hat? Bei Georg Kreisler hat er’s gelernt, wie er in dessen Nachruf schrieb. Und uns unterhält’s.



KURIER-Wertung: **** von *****