Tim Burton: Trauriger geht's nicht mehr

Bert Brie ist ein Bub mit einem Käsekopf. Manchmal träumt er Schreckliches: dass sein Kopf nur noch ein Viertel Käse ist.

"Dass die Kinder ihn mieden, tat Berti auch weh, jedoch passt er gut zu nem Glas Chardonnay."

So klingt das, wenn ein Mann Gedichte schreibt, der mit Charlie in der Schokoladenfabrik war. Der uns Edward mit den Scherenhänden vorstellte. Der zuletzt bei Alice im Wunderland die Hinrichtung des verrückten Hutmachers verhindert hat.

Der "schräge" US-Regisseur Tim Burton hat soeben, wieder mit Johnny Depp, aus der 40 Jahre alten TV-Serie "Dark Shadows" (Vampire!) einen Kinofilm fertiggestellt. Auch hat er, basierend auf seinem eigenen Kurzfilm, "Frankenweenie" in ein 3-D-Animationsspektakel umgemodelt: Ein Bub und sein toter Hund ...