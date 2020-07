Til Schweiger erlitt offenbar Zusammenbruch

Der Schauspieler und Filmproduzent Til Schweiger (48) hat in Zürich einen Zusammenbruch erlitten. Deshalb habe er seinen Auftritt im Zurich Film Festival am Dienstagabend kurzfristig absagen müssen, teilte die Festivalleitung mit. Bei seiner Firma Barefoot Films in Berlin war am Abend niemand mehr erreichbar.

Schweiger hatte in Zürich seinen neuen Film "Schutzengel" persönlich vorstellen wollen. An seiner Stelle sei Produzent Thomas Zickler nach Zürich gereist, um sich beim Kinopublikum für die kurzfristige Absage von Til Schweiger zu entschuldigen, heißt es in der Mitteilung.