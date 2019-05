Thorsteinn Einarsson: „Exzess war wichtiger als Freunde“

KURIER: Was war an der Produktion von „IngI“ so schwierig?

Thorsteinn Einarsson: Ich wusste, dass ich ein Album machen will, das vielfältiger ist, Rock, Pop und Balladen hat, auch textlich noch ehrlicher ist. Deshalb habe ich für jeden Stil fünf bis sieben Songs geschrieben. Bis ich wusste: Genau der ist es! Und dann hatte ich auch privat so viele Ups and Downs. Ich war beim ersten Album so jung. Das ist alles so schnell gegangen, „Leya“ hat funktioniert, dann bekam ich den Amadeus. Das habe ich ausgekostet und exzessiv gelebt.